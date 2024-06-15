شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي ورحمة رياض يحييان حفلاً غنائيًا في الكويت ثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم الإماراتي حسين الجسمي والنجمة العراقية رحمة رياض، حفلاً غنائيًا في الكويت، يوم الثلاثاء 18 يونيو ثالث أيام عيد الأضحي، ويقدم الثنائى باقة متميزة من أشهر أغنياتهما، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة عيد الأضحى.

طرح النجم الإماراتى حسين الجسمى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الوردة ارتاحت"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهير بـ "فزاع"، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نورهاشم.

طرح مؤخراً، أغنية بعنوان "بلبطة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تتناسب مع أجواء الصيف، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضرى و أيضاً، أغنية بعنوان "يا خبر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل، هندسة الصوت هاني محروس.

ولم يغفل أن يضع بصمته باللهجة المصرية كعادته، حيث طرح حسين الجسمى أغنية "أستاذ في الدنيا"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

أما المطربة العراقية رحمة رياض، فقد طرحت مؤخرًا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "حلو هالشعور"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي حققت ما يقرب من 10 ملايين من المشاهدات منذ طرحها من شهر ونصف.

الفنانة رحمة رياض من موالد مدينة البصرة بالعراق وهى ابنة المطرب رياض أحمد، والتحقت بالدراسة في صغرها في صغرها في مدينة صلالة بسلطنة عمان ثم انتقلت لتعيش حالياً بين لبنان وقطر ومصر.

شاركت رحمة رياض في كثير من برامج اكتشاف المواهب منها برنامج "سوبر ستار" وكانت آنذاك في السابعة عشرة من عمرها ووصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات.

وتعتبر مشاركة رحمة رياض في برنامج "ستار أكاديمي" من أكثر الخطوات حظا ونجاحا للفنانة العراقية، حيث لقيت فرصتها الذهبية لكي تظهر أمام الوطن العربي مرة أخرى ووقفت رحمة رياض بفضل موهبتها إلى جوار العديد من فنانات الوطن العربي كالفنانة أصالة نصري، لطيفة، أنغام ونوال الزغبي.