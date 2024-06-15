شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق والد هاجر أحمد ويجسد شخصية قديس خلال أحداث فيلم أهل الكهف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد فيلم "أهل الكهف" بطولة النجم خالد النبوي والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختلفة، ظهورًا مميزًا للفنان القدير رشوان توفيق، الذي جسد خلال أحداث العمل دور والد الفنانة هاجر أحمد، وقديس يلجأ إليه خالد النبوي ومحمد ممدوح، في ظل محاربة الملك في ذلك الوقت للمتدينين، فضلاً عن قيامه بالهرب معهم والاحتماء بالكهف برفقة حفيده.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.



رشوان توفيق