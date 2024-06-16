جمال سليمان ناعيا فؤاد حميرة: كم هي الخسارة كبيرة برحيلك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعى النجم جمال سليمان، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صديقه الكاتب السوري فؤاد حميرة، الذي رحل عن عالمنا الجمعة 14 يونيو.

ونشر جمال صورة الراحل، ووصف رحيله بالخسارة الكبيرة، وكتب "أخي الغالي فؤاد برحيلك المبكر والمؤلم تخسر سوريا مبدعا آخر من مبدعيها، كتب بعضا من أروع أعمال الدراما السورية ولكنك رحلت وستُدفن بعيدا عن سوريا التي أحببت وطالما تمنيت أن تعود إليها".

وتابع "وأخسر أنا صديقا غاليا غمرني بلطفه وتعاطفه، ومنحني الشرف بأن حدثني عن أحلامه وقصصه التي يتمنى أن يراها الناس على شاشات التليفزيون، قصص مفعمة بالعاطفة وحب الحياة وكراهية الظلم. كنت وأنت تحكي لي تعيش مآسي أبطالك وأفراحهم أيضا. لأني أعرف بعضا من أحلامك ومشاريعك التي لم ترى النور أعرف كم هي الخسارة كبيرة برحيلك".

فؤاد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قبل ساعات من رحيله: "أيوووووه.. ده الموت حلو يا ولاد". ولد في دمشق عام 1965، وهو من أبرز كتاب الدراما السورية، من بين أعماله غزلان في غابة الذئاب، الحصرم الشامي.