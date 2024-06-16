شكرا لقرائتكم خبر عن عاصي الحلاني يحيى حفلاً غنائيًا في لندن ثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني عاصي الحلاني، حفلاً غنائيًا في لندن، يوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة عيد الأضحى وموسم الصيف.

أطلق النجم اللبنانى عاصى الحلانى، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان "الدحية" باللهجة الأردنية والأغنية من الفلكلور الأردنى، كتب كلماتها الشاعر رامى اليوسف، وألحان وتوزيع طونى سابا، ماستر محمد مقهور، ومن المقرر أن يُصور عاصى الحلانى الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة فى وادى رم جنوب الأردن.

وتعتبر أغنية "الدحية" قالباً غنائياً أصيلاً من قوالب الغناء البدوى المتوارثة فى الأردن، وتتميز بمكانتها المرموقة، من حيث انتشارها على المستوى الشعبى، لتكون ضمن اهتمامات غالبية النجوم العرب فى تقديم هذا اللون برؤية موسيقية تتناسب مع كافة الأذواق.

ويأتى إطلاق عاصى الحلانى أغنية "الدحية" فى فصل الصيف لكون هذه الفترة، مرتبط بالإجازات والعطلات حيث يكون الوقت مناسبا لاجتماع الأهل والأصدقاء والأقارب، ومن ثم الاحتفال بالزواج وإقامة طقوسه السعيدة المختلفة.