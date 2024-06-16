شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ونانسي عجرم يحييان حفلاً غنائيًا في الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم راغب علامة والنجمة نانسى عجرم، حفلاً غنائيًا، فى الأردن يوم 12 يوليو الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وكان قد طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.

وحقق النجم راغب علامة، نجاحًا مؤخرًا من خلال طرح أغنية "في كتير حلوين" التي طرحها باللهجة المصرية، وهى من كلمات عصام شعبان، والحان عبد سليم، وتوزيع حمدى المهيري.

كما حقق راغب علامة نجاحًا من خلال أغنية تحمل اسم "يلا" والتي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر

وتم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر، وقام بتصوير الكليب المخرج جاد شويري بفكرة جديدة وعصرية، وتدور قصة الكليب حول مجموعة من الشباب المفعمين بالحيوية يكتشفون فيلا ساحرة ويظهر فيها راغب الذي يدعوهم لحفلة لا تُنسى.