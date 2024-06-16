شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحيات وأفلام شاهدتها في صغرك وما زلت تشاهدها فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الأمة الإسلامية اليوم الأحد بعيد الأضحى المبارك، وارتبط الاحتفال بالعيد بالجلوس أول يوم العيد فى المنزل ومشاهدة الأفلام والمسرحيات التي لا غنى عنها في العيد وشاهدناها في صغرنا وما زلنا نشاهدها حتى وقتنا هذا.

وأشهر الأفلام التى تحتوى على مظاهر عيد الأضحى، هو فيلم "بوحة" والذي قام ببطولته النجم محمد سعد ، حيث جسد دور شاب يبحث عن حقه، فقادته الظروف للعمل فى إحدى المذابح وبدوره ذهب لذبح أحد الخرفان فى صباح عيد الأضحى، ولكنه لم يمتلك خبرة فى ذبحها وخلال مشهد كوميدى قد حفر فى أذهاننا يستعرض الفيلم ذبح خروف العيد.

وفيلم "تيمور وشفيقة"، وفى أحد المشاهد التى يظهر فيه الاحتفاء بالعيد، وانتظار شفيقة - منى زكى هديتها كل عيد من حبيبها تيمور - أحمد السقا، والفيلم واحد من أبرز أفلام النجمين أحمد السقا ومنى زكى، وشارك فى بطولته هالة فاخر والراحلة رجاء الجداوى، وأخرجه خالد مرعى.

وفيلم "همام فى أمستردام" للنجم محمد هنيدى، ظهر كذلك مشهد فى بداية الفيلم ويضم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويذهب همام - محمد هنيدى مع أصدقائه لصلاة العيد، و تضمن المشهد صلاة العيد ووجبة الإفطار وتجمع الأسرة كلها فى المنزل وكذلك تقديم التهنئة، ومشهد الفنان محمد يوسف في دور شلتوت الحلاق وهو يقص شعر الخروف قبل ذبحه للعيد.

أما المسرحيات شاهد ما شفش حاجة للزعيم عادل إمام و مدرسة المشاغبين والعيال كبرت وسك على بناتك و الواد سيد الشغال و تعد تلك المسرحيات أكثر ما اعتاد المصريون مشاهدته خلال إجازة العيد و مشاهدتها أكثر من مرة في سعادة و انبساط