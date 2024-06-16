شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو: اختيار شريف عرفة لى في اللعب مع العيال وضعنى أمام مسئولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الفنانة ويزو بتجربتها في فيلم اللعب مع العيال للمخرج شريف عرفة، والذى انطلق في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الماضي 12 يونيو للمنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، مؤكدة لـ"الخليج 365" أن اختيار شريف عرفة لها من أجل المشاركة في الفيلم تعد مسئولية كبيرة بالنسبة لها.

وأشارت ويزو إلى أنها قدمت الكوميديا بشكل مختلف في اللعب مع العيال، وقامت بالتغيير من جلدها تمامًا حيث جاءت الكوميدية من المواقف الجادة التي تواجهها الشخصية لافتة إلى أن المخرج شريف عرفة لا يترك أي تفصيلة دون التوقف أمامها ويركز طوال الوقت على الالتزام بالنص في الكوميديا دون الخروج عنها.

وتابعت ويزو أنها استفادت كثيرًا من العمل في مدرسة شريف عرفة، قائلة: "عندما كنت أنتهى من مشاهدى في اليوم، كنت أجلس حتى أشاهده وهو يٌخرج في اللوكيشن حتى أتعلم منه، وعملت معاه ديل إن كل يوم هتصور معاه صورة علشان عندى ألبوم التوثيق لحظات تصوير الفيلم، كما سعدت أيضًا بأن اللعب مع العيال خالٍ تمامًا من إيفهات مقصود بها جسمها، وشريف عرفة منع أي أيفيهات من هذا النوع"..

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.