شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر وطه دسوقى يحصلان على إجازة ويعودان لتصوير سيكو سيكو بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل صناع فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين الصاعدين عصام عمر وطه دسوقى على إجازة بدءًا من يوم السبت بسبب عيد الأضحى، حيث يعود فريق العمل للتصوير عقب 10 أيام مباشرة عقب انتهاء الإجازة، حيث صور فريق العمل عدة مشاهدة الأيام الماضية بقيادة المخرج عمر المهندس.

والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وهو أول البطولات المطلقة لهما في مجال السينما، ومن إنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير والمنتج أحمد بدوي، والمقرر عرضه فى نهاية عام 2024.

يشار الى أن آخر أعمال طه دسوقى مسلسل حالة خاصة وعرض في العام الماضى، وشارك في بطولة العمل كل من غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

كما شارك عصام عمر في بطولة مسلسل مسار اجبارى مع احمد داش، وشارك في بطولته كلا من صابرين، محمود البزاوى، بسمة، مى الغيطى، واخرون، اخراج هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.