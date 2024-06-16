شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير مسلسل وتر حساس عقب إجازة عيد الأضحى بطولة صبا مبارك وإنجى المقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدأ المخرج وائل فرج تصوير مسلسل وتر حساس بطولة الفنانة صبا مبارك وإنجى المقدم ومحمد علاء عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، وذلك بعدما استقر صناع العمل على أغلب الممثلين الرئيسيين في العمل، والمسلسل مكون من 45 حلقة، ويكتبه أمين جمال، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة ومقررعرض العمل في موسم الأوف سيزيون وتحديداً قبل نهاية العام الجارى.

يشار إلى أن صبا مبارك يُعرض لها فيلم السرب بطولة النجم أحمد السقا، ويشارك في بطولة العمل كل من: محمد ممدوح، دياب، نيللى كريم، وعدد كبير من الفنانين، والعمل تأليف عمر عبد الحليم، إخراج أحمد نادر جلالن وإنتاج سينرجى فيلمز.