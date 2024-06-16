شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يذبح عجلاً وسط أهله بعين شمس ويلتقط صورا مع معجبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد العوضى جمهوره، عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، بفيديو وهو يذبح عجلاً بمنطقته التى نشأ بها بعين شمس، وكتب العوضى ، "الأضحية وسط أهلي وإخوتي في بلدي عين شمس، كل سنة وكل إخواتي في مصر طيبيبن وبصحة وسلامة عيد سعيد عليكم"، والتف حوله المعجبون وقاموا بالتقاط صور تذكارية معه.

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أحمد العوضى بعين شمس

أحمد العوضى يذبح عجلا

أحمد العوضى فى عين شمس



احمد العوضى



أحمد العوضى وسط يذبح العجل

من ناحية أخرى، كشف المؤلف محمود حمدان عن تعاونه مجدداً مع النجم أحمد العوضي في مسلسل جديد يعرض في شهر رمضان 2025، بعد نجاحهما سوياً في مسلسل حق عرب، حيث نشر حمدان صورة تجمعه بالعوضي عبر حسابه على "فيس بوك" وعلق قائلاً: "رمضان 2025".

