من بينهم ولاد رزق 3 والكهف.. تعرف على أفلام عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

بـ التزامن مع عيد الأضحى المبارك، تستقبل دور العرض السينمائية عدد كبير من الجمهور لمشاهدة مجموعة مميزة من الأفلام المعروضة حاليا ومن بينها:

فيلم "ولاد رزق 3"

يحقق الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق نجاحا لافتا وتدور الأحداث التي تم تصويرها بين مصر والسعودية حول أولا رزق الذين إضطرتهم الظروف للعودة للإجرام بتنفيذ عملية سرقة كبيرة لإنقاذ حياتهم.

ويشارك في بطولة الفيلم كلاً من أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، كريم عبد العزيز، وتايسون فيوري، كما أنه من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

فيلم "عصابة الماكس"

بطولة الفنان أحمد فهمي، و وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول "المكسيكي، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب، بمفرده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن منِ اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

ويشاركه معه في البطولة روبي، أحمد السقا، محمد أسامة، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وهو من إخراج حسام سليمان.

فيلم اللعب مع العيال

يدور الفيلم في إطار كوميدي، وتحدث مفارقات وموقف مضحكة بين أبطالة.

والفيلم بطولة محمد عادل إمام، وأسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن (ويزو)، وهو من إخراج شريف عرفة.

فيلم أهل الكهف

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، وهم الفنان خالد النبوي، الفنانة غادة عادل، الفنان محمد ممدوح، الفنان محمد فراج، الفنان بيومي فؤاد، والفيلم مقتبس عن مسرحية الأديب الراحل توفيق الحكيم، وقام بمعالجتها لشاشة السينما السيناريست أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

وتعرض فيلم "أهل الكهف" لتأجيل قرابة العامين بسبب مشاكل إنتاجية أدت إلى إيقاف التصوير، إلى أن تم استئناف التصوير في شهر يونيو عام 2023، وتم تصوير المشاهد الخارجية بعدد من الدول العربية منها المغرب.

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