مع أول أيام عيد الأضحى تامر حبيب يكشف عن "أحلى عيدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب السيناريست تامر حبيب، عن سعادته بعرض فيلم "رحلة 404"، الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي، عبر منصة "شاهد"، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

السيناريست تامر حبيب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:"احلي عيدية… الآن على شاهد… محمد رجاء، هاني خليفة، منى زكي، و كل من شارك في هذه الرحلة… تاني و تالت و عاشر… الف الف شكر على كل هذه المتعة ohamed Ragaa Hani Khalifa Hamdeya Hamed Hamdeen"

فيلم " رحلة 404 "، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، حسن العدل، محمد علاء، عارفة عبد الرسول، سما إبراهيم وشادي الفونس، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج محمد حفظي.