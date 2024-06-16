بالفيديو.. كولر وإمام عاشور وقفشة يروجون لفيلم “ولاد رزق 3”برعاية تركي آل الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مجموعة فيديوهات، للترويج لفيلم "ولاد رزق 3"، ظهر بها نجوم النادي الأهلي، والمدير الفني السويسري كولر.

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، فيديوهات، يظهر بها من نجوم النادي الأهلي، إمام عاشور، و مجدي قفشة، ومحمد عبدالمنعم والمدير الفني للفريق كولر ، خلال وبعد مشاهدة فيلم "ولاد رزق 3" ، الذي يعرض في دور العرض السعودية، والمصرية، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

ويقول أفشة في الفيديو "مش قاضية يبقى جامد، بس مش أجمد م القاضية بتاعتي أجمد"، في إشارة إلى هدفه في قمة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

وردا على سؤال كولر، عن قصة الفيلم، أجاب اللاعب محمد عبد المنعم،:"عن اخوات زينا".

فيلم "ولاد رزق 3_ القاضية"، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي أل الشيخ، و بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف،، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، و يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، و النجم كريم عبد العزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق"، عرض عام 2015، وفي عام 2019، تم تقديم الجزء الثاني من الفيلم، وحمل عنوان فرعي "عودة أسود الأرض"، وحقق الفيلم إيرادات قياسية.

إمام عاشور وقفشة يروجون لفيلم “ولاد رزق3