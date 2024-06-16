بجلباب ذبح الأضحية.. كزبرة يحتفل بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بجلباب أبيض، ملطخ بالدماء، وجه الفنان أحمد خالد بحر "كزبرة" التهنئة بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

كزبرة، نشر صورة له بالجلباب الأبيض الملطخ بالدماء، بعد مشاركته في ذبح أضحية عيد الأضحى، وكتب،:" كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد علي كل اخواتي الجدعان ".

الفنان أحمد خالد بحر، الشهير ب "كزبرة"، قدم شخصية "سيكا"، في مسلسل "كوبرا"، الذي قام ببطولته الفنان محمد إمام، وعرض في رمضان الماضي.

وتصدر كزبرة، قوائم ترند مواقع التواصل، مع انتشار تعليق" ع الدوغري"، الذي ردده خلال ظهوره في "كوبرا"