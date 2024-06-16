فن ومشاهير

جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز

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ياسر رشاد - القاهرة - نعت جمعية المؤلفين والملحنين الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز والذي رحل في مرحلة شبابه عصر اليوم الأحد.

 

نشرت  جمعية المؤلفين والملحنين نعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”: “تتقدم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بخالص التعازي لأسرة ومحبي الموسيقار عمرو عبد العزيز كان رجلا يحبه الجميع وكان شريكا في اعمال نجحت وأضافت لنا جميعا نجاح وانتشار أسكنه الله فسيح جناته وتقبله بأفضل قبول”.

 

 

حقق الموزع الموسيقي الراحل عمرو عبد العزيز نجاحات ضخمة مع نجوم الغناء العربي على رأسهم “لطفي بوشناق، كاظم الساهر، لطيفة، مدحت صالح، أصالة ”.

وشارك أخيرًا في أوبريت “مصر المكان والمكان” مع كوكبة من نجوم الغناء والفن “محمد الحلو، مي فاروق، محمد سعد، عمرو سعد”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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