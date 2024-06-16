بالصور| تعرف على ضيوف شرف أفلام عيد الأضحى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يشهد موسم أفلام عيد الأضحى هذا العام منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية التي يتعاون خلالها نخبة من نجوم وصناع السينما المصرية.

ويحرص صناع هذه الأفلام على الاستعانة بعدد من النجوم كضيوف شرف ليكونوا بمثابة مفاجأة للجمهور. وإليكم أبرز ضيوف الشرف في أفلام العيد:

كريم عبدالعزيز (ولاد رزق 3: القاضية)

شارك النجم كريم عبدالعزيز كضيف شرف بفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" حيث ظهر بأخر مشاهد الفيلم وسط توقعات بأن يكون لدوره مساحة أكبر بالأجزاء المقبلة للسلسلة، وهو ما تمناه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عندما نشر منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي طالب خلالها المخرج طارق العريان والسيناريست صلاح الجهيني بكتابة وإخراج جزء رابع من السلسلة على أن يكون للنجم كريم عبدالعزيز مساحة أكبر بالجزء المقبل، مثلما حدث مع الفنان آسر ياسين الذي ظهر بأخر أحداث الجزء الثاني بشخصية "الشايب"، ليكون له نصيبًا للمشاركة كأحد أبطال الجزء الثالث.

هشام ماجد (عصابة الماكس)

يشارك الفنان هشام ماجد كضيف شرف بأحداث فيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي، وعلى الرغم من انفصالهما فنيًا منذ سنوات، إلا أنهما يحرصان على مشاركة بعضهما البعض في أعمالهما الفنية.

كان الفنان أحمد فهمي ظهر من قبل كضيف شرف بمسلسل "اللعبة" بطولة الفنان هشام ماجد والفنان شيكو وحققوا سويًا نجاحًا كبيرًا.

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول (المكسيكي) الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، يتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

أحمد فهمي (ولاد رزق 3: القاضية)

فوجئ جمهور فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بمشاركة الفنان أحمد فهمي كضيف شرف الجزء الثالث، إذ يجسد دور مجرم يطارد الفنان أحمد عز ضمن الأحداث، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعاون خلالها النجمان أحمد عز وأحمد فهمي حيث قدما من قبل بطولة فيلم "العارف" عام 2021.

حمو بيكا (عصابة الماكس)

يشارك مطرب المهرجانات حمو بيكا كضيف شرف فيلم "عصابة الماكس"، ويظهر بشخصيته الحقيقية وأنه تقدم لخطبة لـ"جمال" الشخصية التي تؤديها الفنانة روبي، ولكنها لم تحضر حفل الخطوبة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك خلالها حمو بيكا كضيف شرف إذ ظهر من قبل بفيلم "أخي فوق الشجرة" عام 2023 بطولة الفنان رامز جلال.

نيكول سعفان (ولاد رزق 3: القاضية)

تشارك زوجة المخرج طارق العريان، نيكول سعفان كضيفة شرف بأحداث فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك من خلالها "نيكول" بأحد أفلام زوجها، وتحدثت "نيكول" عن علاقتها بزوجها خلال لقائها مع برنامج "عرب وود" وأشارت إلا أنها فخورة بأعمال زوجها المخرج طارق العريان، وانبهرت كثيرًا بأحداث الفيلم، وأن طارق بذل مجهود كبير طوال 8 أشهر لإنجاز الفيلم وخروجه بالشكل الذي يليق بجمهوره.

أحمد السقا (عصابة الماكس)

يشارك الفنان أحمد السقا كضيف شرف فيلم "عصابة الماكس"، وسبق وظهر السقا كضيف شرف مع الفنان أحمد فهمي بفيلم "سمير وشهير وبهير" عام 2010، ليظهر "فهمي" بعدها كضيف شرف كنوع من رد الجميل مع الفنان أحمد السقا بمسلسل "جولة أخيرة" الذي عرض مطلع العام الجاري.

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