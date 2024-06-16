ماجد المهندس يغني "لو زعلان" أغنية فيلم "جوازة توكسيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركة نيو سنشري New Century أغنية "لو زعلان"، الأغنية الرسمية للفيلم العائلي الكوميدي جوازة توكسيك بصوت المطرب ماجد المهندس، في أول مشاركاته الغنائية في السينما المصرية والعربية، وذلك استعداداً لطرح الفيلم في جميع دور العرض المصرية والعربية في الثالث من يوليو المُقبل.

تتحدث الأغنية عن قصة رومانسية تدور أحداثها في إطار كوميدي مشوّق في أجواء صيفية مبهجة، لا تخلو من لحظات درامية مؤثرة، يتخللها التوتر وسوء التفاهم. والأغنية من إنتاج شركة كاسيت ميديا، كلمات محمد البوغة وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبدالجابر، وتوزيع ديجيتال شركة ورنر ميدل إيست.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، إذ ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات: سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.