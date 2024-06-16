أحدهم مُصاب بـ"السرطان" وآخر بـ"جلطة".. نجوم مروا بأزمات صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شهد الوسط الفني الفترة الماضية تعرض عدد كبير من الفنانين والنجوم، إلى أزمات صحية مفاجئة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى، وأثاروا قلق محبيهم ومتابعيهم في مصر والوطن العربي، ومن بينهم:



أحلام

تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام لكسر في يدها، وظهرت في حفل بـ "جبيرة" في ذراعها، خلال مقطع فيديو لها على خشبة المسرح.

محمد عبده

أعلن الفنان محمد عبده، في محادثة صوتية بينه وبين الأمير بدر بن عبدالمحسن إصابته بسرطان البروستاتا، وسفره إلى باريس للحصول على العلاج الكيماوي، ثم عودته مؤخرًا إلى جدة بالمملكة العربية السعودية لإكمال العلاج.

جورج وسوف

انتشرت أنباء الفترة الماضية عن تعرض الفنان جورج وسوف لنزيف حاد في الأنف، نتيجة لارتفاع في ضغط الدم، نقل على إثره لأحد المستشفيات، لكنه طمأن جمهوره خلال احتفاله بعيد ميلاد المطرب السوري عبدالرحمن الشهير بـ "الشامي".

تيام مصطفى قمر

تعرض الفنان الشاب تيام نجل المطرب مصطفى قمر لوعكة صحية، وأصيب بنزلة شعبية حادة، ونقل إلى المستشفى وتم إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية له للاطمئنان على حالته.

أمير المصري

أصيب الفنان الشاب أمير المصري، خلال تصوير أحد الأعمال الفنية، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

المخرج ماندو العدل

أعلن المخرج محمد جمال العدل (ماندو العدل) إصابته بجلطة في القلب، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عباس أبو الحسن

أصيب الفنان عباس أبوالحسن بقطع في "وتر اكيليس" بسبب حادث اصطدام سيارته بسيدتين أثناء عبورهما الطريق في منطقة الشيخ زايد.

مصطفى كامل

تعرض الفنان مصطفى كامل لأزمة صحية شديدة، بعد زيادة نشاط الغدة الدرقية واضطراب سرعات ضربات القلب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

سمية الألفي

تعرضت الفنانة القديرة سمية الألفى لأزمة صحية عقب الحريق الذي نشب في منزلها بالجيزة بسبب ماس كهربائي، مسببًا اختناق شديد لها، وتمكنت الإسعاف من علاجها سريعًا دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى.