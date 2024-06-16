شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق: أغنيتي الجديدة "ببعت سلام" عديتي لكل جمهورى في العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم اللبناني وليد توفيق أغنيته الجديدة "ببعت سلام" باللهجة المصرية، وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال توفيق: أنا أهنئ كل الشعب المصرى بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليهم باليمن والبركات، بمناسبة العيد أهديهم أغنيتى الجديدة "ببعت سلام"، وأضاف توفيق أن هذه الأغنية تعاونت فيها مع فريق مصري له مكانة في قلبى كبيرة على رأسهم الشاعر هانى عبد الكريم، والذى تعاونا سويًا كثيرًا وحققنا نجاحات معًا سويًا والأغنية توزيع أكرم عادل.



وتقول كلمات الأغنية

“كل يوم ببعتلك السلام

والرسايل ليه مبتتقريش

يكون في علمك مش بنام

وإنت غايب عني مش بعيش

كل يوم ببعتلك السلام

والرسايل ليه مبتتقريش

يكون في علمك مش بنام

وإنت غايب عني مش بعيش

إنت نور الدنيا انت

وغيرك إنت مليش

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

إنت نور الدنيا انت

وغيرك إنت مليش

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد