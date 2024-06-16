"اللعب مع العيال" و"عصابة الماكس" يتنافسان على إضحاك الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى، طرح أربعة أفلام جديدة، بينها فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي ويتنافسان على إضحاك الجمهور، إذ تدور أحداث العملين في إطار من الكوميديا، بينما تدور أحداث كل فيلم من الفيلمين الآخرين في إطار مختلف، إذ يسيطر الأكشن على فيلم "ولاد رزق- القاضية"، كما تدور أحداث الفيلم الرابع "أهل الكهف" في زمن غير معاصر، ويرتدي ثوب الأعمال التاريخية.

تعرف على الفيلمين..

اللعب مع العيال

تدور أحداث الفيلم حول مدرس يُدعى "علام" يعمل في مدرسة بمنطقة نائية ويمر بعدة مواقف كوميدية تجمعه بالأطفال، وكذلك بأهالي المنطقة التي انتقل للعيش بها حديثا.

الفيلم تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية، وهي: محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة، في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، واستمر التحضير والتصوير على مدار 6 أشهر تقريبا.

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته: محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، دينا محسن (ويزو) ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي يجمعه بـ محمد عادل إمام.

عصابة الماكس

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخص اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

الفيلم إخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية، ومن تأليف كل من رامي علي وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، حاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي برودكشن للانتاج الفني".