"حوماية العيد".. كيف تعامل باسم سمرة مع الأضحية قبل ذبحها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان باسم سمرة جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورا من احتفاله بعيد الأضحى المبارك، قبل ذبحه للأضحية.

وظهر باسم وهو يضع المياه على الأضحية قبل ذبحها، وعلق "حوماية العيد.. كل سنة وانتم بألف خير وطيبين".

وانهالت التعليقات على الصور من الجمهور والفنانين، الذين حرصوا على التعبير عن إعجابهم بتعامله مع الأضحية قبل ذبحها وتهنئته بالعيد، وكتبت الفنانة ياسمين كساب "يا أبو سمرة انت اكتر إنسان، كنت لطيف العيد دوت مع الأضحية بتاعتك.. كل سنه وانت طيب"، وعلقت الفنانة هبة عبدالغني "كل سنة وانت حلو يا رقيق يا رايق"، واكتفت الفنانة هدى الإتربي بوضع ثلاثة قلوب.

وكتب آخرون "تقصد أخر حوماية ليها"، "يلا بينا"، "باي من غير سلام"، " يخربيت الجمال"، "ربي يتقبل ان شاء الله"، "عيد مبارك".

باسم سمرة يُعرض له في السينما فيلم "اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، كما شارك في رمضان 2024 بمسلسل العتاولة مع النجمين أحمد السقا وطارق لطفي.