نورهان تقابل حنان ترك: "مش هنسى نصايحك".. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة نورهان صورة تجمعها بالنجمة المعتزلة حنان ترك، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وكشفت نورهان أن الصورة تم التقاطها من أمام منزل حنان، إذ استضافتها الأخيرة فيه، وعلقت "أحلى هدية وعيدية ليا وأجمل مفاجأة في العيد كانت قلب حنان اللي هي فعلا فيضاً من الحنان !الصورة من امام منزلها بعد ما استضافتني فيه، واللي واخد الصورة ابنها محمد اللي بادعيلها ربنا يباركلها فيه وفي أولادها القمرات كلهم ويرزقها الحب كله صبا صبا من كل من حولها ويجازيها كل الخير من واسع فضله علي قلبها الأبيض".

وتابعت "كنت ولازلت معجبة من معجبينك وأصبحت أشد إعجابا بعد ما ساعتني رحابة قلبك.. ومش هانسى نصايحك يا حنان حاضر".

وعلقت حنان ترك على منشور نورهان، وكتبت "حبيبتي نورتيني وعيد مبارك عليكي وعلى كل أحبابك".

جدير بالذكر أن حنان ترك اعتزلت التمثيل منذ فترة طويلة، وكان أخر مسلسل عُرض لها "أخت تريز"، أما في السينما فكان الظهور الأخير لها من خلال فيلم "المصلحة".