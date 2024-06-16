إيرادات "أهل الكهف" تقترب من مليون جنيه بعد 4 أيام من طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم "أهل الكهف" المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل انطلاق عيد الأضحى بأيام، وحقق أمس السبت 15 يونيو 224 ألفا و760 جنيها.

الفيلم وصل إجمالي ما حققه من إيرادات في 4 أيام 950 ألفا و653 جنيها.

"أهل الكهف – لعلها عبرة" إنتاج محمد رشيدي، مأخوذ عن نص مسرحي للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة عدد كبير من نجوم الفن: خالد النبوي، غادة عادل، مصطفى فهمي، محمد فراج، محمد ممدوح، أحمد عيد، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي.