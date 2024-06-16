في يومه الثاني.. إيرادات "عصابة الماكس" تتجاوز المليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الجمعة 14 يونيو فيلم عصابة الماكس، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر ضمن موسم عيد الأضحى.

وحقق الفيلم في يومه الثاني الأحد الموافق وقفة عيد الأضحى 509 آلاف و621 جنيها، لتصل إيراداته في يومين مليونا و113 ألفا و416 جنيها.

عصابة الماكس تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: أحمد السقا، كريم فهمي، حمو بيكا، هشام ماجد، محمد ثروت، خالد الصاوي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخص اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.