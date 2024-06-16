نقابة الموسيقيين تنعى الموزع عمرو عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن، الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وقدمت النقابة في بيانها الصحفي التعازي لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعاه الفنان حلمي عبدالباقي عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله الموزع الموسيقي الكبير عمرو عبدالعزيز، حبيبي يا عمرو صحيت دلوقتي على هذا الخبر المؤلم والمفجع مصدقتش عيني، قابلتك أخر مرة في رمضان وكنت سعيد أوي إن شوفتك وكنت زي القمر واستعدنا ذكريات مع بعض، بس أكيد أكيد انت في مكان أفضل وأحسن، ربنا ينورلك قبرك ويجعل مثواك الجنة، برجاء الدعاء في هذه الأيام المباركة".

الراحل تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي، ومنهم: الفنان حلمي عبدالباقي والفنانة التونسية لطيفة، والمطرب لطفي بوشناق والمطرب كاظم الساهر الذي قام بتوزيع أغنيته "عيد وحب" من ألحان كاظم، والمطربة أصالة، والفنان مدحت صالح، وقدم الكثير من الأوبريتات الغنائية الوطنية.