نغم صالح تتعاون مع مغني الراب شاهين في أحدث أغانيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت المطربة نغم صالح أحدث أعمالها الغنائية "شلق"، بشكل فيديو كليب مصور، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

وتمهد نغم عبر الأغنية لمشروع ألبومها الجديد الذي يمثل انطلاقة فنية مختلفة تماما في مسيرتها كمطربة، ويضم في جعبته 6 أغاني، وتقتحم به عالم الراب، وتمزج فيه بين الغناء الشرقي والطرب مع موسيقى الهيب هوب والراب ولمسات من الموسيقى الإلكترونية و"الفيوجن" تحت مسمى "الأورينتال راب".

وتتغنى نغم خلال أغنية شلق بكلمات مغني الراب شاهين وبألحانها وتوزيع الفايف، وتتعاون خلال الألبوم الجديد الذي يحمل نفس اسم الأغنية "شلق"، مع خالد برجونا و"بي 62 ريكوردز"، الذي يتولى مهمة الإخراج والإنتاج الفني لجميع أغاني الألبوم بينما تخوض نغم تجربة كتابة وتلحين معظم الأغاني.

كما يشهد ألبوم "شلق" تعاون نغم صالح مع نخبة من ألمع نجوم الراب في مصر، من بينهم الرابر شاهين، وتاكي من فرقة إم تي إم، بجانب تعاونها مع أختها الفنانة مريم صالح والموسيقي اللبناني زيد حمدان لأول مرة.

نغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 عاما، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الموسيقى البديلة "الأندرجراوند"، حتى دخلت مرحلة احترافية في عالم الموسيقى التجارية، بجانب انشغالها في عالم التمثيل بدراستها في معهد الفنون المسرحية وتقديم العديد من العروض المسرحية والأفلام، أخرها فيلم "الباب الأخضر" ومسلسل "تياترو" مع المخرج رؤوف عبدالعزيز.