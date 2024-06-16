عاصي الحلاني يستخدم الذكاء الاصطناعي في أغنيته الجديدة "العين عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح المطرب عاصي الحلاني أحدث أغانيه بعنوان "العين عليه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية "ساوند كلاود" و"أنغامي".

جاءت أغنية "العين عليه" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي على مستوى اللحن والموسيقى.

صُورت أغنية "العين عليه" مع المخرجة رودينا حاطوم في عدة مواقع في مصر، ومنها: الفيوم ومتحف المركبات الملكية في القاهرة، ولجأ عاصي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الكليب.

يُذكر أن أغنية "العين عليه" من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع محمد عباس وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.