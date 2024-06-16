ياسمين عبدالعزيز تدخل ماراثون دراما رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن تعاقدها رسميا على عمل درامي جديد من المقرر أن تشارك من خلاله في موسم رمضان 2025، حيث شاركت متابعيها عبر حساباتها على المواقع الاجتماعية صورتين من لحظة توقيعا العقد.

وظهرت ياسمين إلى جانب كل من تامر مرسي وحسام شوقي، إذ أن العمل سيكون من إنتاج شركة سينرجي، معلقة على الصورتين بالقول “مسلسل رمضان 2025 بإذن الله”.

ويشهد العمل الجديد الذي لم يتم حتى الآن تناول تفاصيله أو الكشف عن عنوانه، عودة ياسمين عبدالعزيز للتعاون مع الكاتب عمرو محمود ياسين للمرة الثالثة، فقد سبق وأن قدمت من تأليفه مسلسلي “ونحب تاني ليه” و”اللي مالوش كبير”.

وعرض “نحب تاني ليه” خلال رمضان 2020، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي، وجمع إلى جانب ياسمين عبدالعزيز كل من شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، تارا عماد، وليلى عزالعرب.

وتدور أحداث مسلسل “ونحب تاني ليه” حول غالية عبدالرحمن (جسدتها ياسمين عبدالعزيز) التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور عبدالله الروبي (لعب دوره الفنان شريف منير) فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد السويفي (من أداء النجم كريم فهمي) صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها، فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

أما مسلسل “اللي مالوش كبير”، فقد عرض في رمضان 2021 وهو كذلك من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي، وشارك فيه بجانب ياسمين عبدالعزيز كل من أحمد العوضي، خالد الصاوي، فتوح أحمد، دينا فؤاد، إيمان السيد، محمود حافظ، خالد سرحان، عايدة رياض، وهدى الإتربي.

و”اللي مالوش كبير” يدور حول (فتوح أحمد) والد “غزل” (ياسمين عبدالعزيز) الذي يجبر ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب “سيف الخديوي” (أحمد العوضي) وتقع في حبه.

ولم تشارك ياسمين عبدالعزيز في الموسم الرمضاني الماضي، ما جعل التفاعل مع إعلانها عن تعاقدها على عمل جديد كبير بين جمهورها ومحبيها، حيث انهالت التعليقات المهنئة على الصور التي نشرتها على حساباتها بالمواقع الاجتماعية، وكان من بينها تعليق لطليقها الفنان أحمد العوضي الذي كتب على فيسبوك “هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله”.

وكان مسلسل “ضرب نار” الذي عرض في العام 2023 آخر أعمالها الدرامية الرمضانية، وهو من إخراج مصطفى فكري وتأليف ناصر عبدالرحمن، وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد وبدرية طلبة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن بقية التعاقدات وتقديم أكثر تفاصيل عن العمل خلال الفترة المقبلة.