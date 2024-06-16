“مفيش كدة”.. محمد رمضان يتصدر الترند في أقل من ٢٤ ساعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت أغنية “مفيش كدة” للنجم محمد رمضان، تريند يوتيوب رقم ٧ بعد طرحها على يوتيوب في أقل من ٢٤ ساعة.

وظهر “رمضان” في كواليس تسجيل الأغنية بصحبة صناع العمل، وهي من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن كلمات وألحان أحمد الديزل.محمد رمضان

وتقول بعض كلمات الأغنية: “نازل بليل أقضي سهرة موت.. اللوكيشن عـ الصحاب Go.. بالي رايق المزاج فوق

قابلت بنوتة جميلة موت.. قولتلها هو في جمال كدة.. ضحكنا لبعض بقينا صحاب كدة.. في حياتي أنا مشوفتش كدة.. بالجمال ده لا لا مفيش كدة.. مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة”.

روج الفنان محمد رمضان، لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم “مفيش كدة”، استعدادًا لطرحها اليوم ضمن احتفالات عيد الأضحي 2024.

ونشر رمضان مقطع فيديو لـ الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وظهر وهو يكشف الغطاء عن سيارة رياضية تحمل لقب “نمبر وان”.

وعلق محمد رمضان عبر حسابة الرسمي كاتباً .. مفيش كدة .. ليلة العيد.

وكان قدم محمد رمضان مؤخرا فقرة غنائية ضمن فعاليات مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وظهر فيها بقميص يحمل صورة الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

كما أعرب رمضان، عن سعادته الكبيرة بإحيائه حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي أقيم يوم 25 مايو الماضي على ملعب ستاد القاهرة بين فريقي الأهلي والترجي، والذي انتهى بفوز الأول بالبطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخه بهدف نظيف.

ونشر النجم محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من صور كواليس مشاركته في حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلق النجم محمد رمضان على الصور قائلًا: “تشرفت كأول فنان في التاريخ يحيي حفل نهائي أبطال إفريقيا.. شكرا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وشكرا للسيد باتريس موتسيبيه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتشرفت بمعرفت السيدة هيرو غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر والسفير التونسي السيد محمد بن يوسف”.