لبلبة تتحدث عن صعوبات “عصابة الماكس”.. هذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة الكبيرة لبلبة عن سبب مشاركتها في فيلم “عصابة الماكس” بطولة أحمد فهمي، مؤكدة أن ما دفعها للموافقة على الدور أنه جديد عليها لم تقدمه من قبل مؤكدة أنه دور مختلف.

وقالت لبلبة في تصريح خاص لـ”لها”: هذا الفيلم قدمني بشكل مختلف للجمهور، وكنت أشعر بينهم أنهم أسرتي، واستمتعت بهذا الفيلم للغاية لأننا صورنا في عدد من المحافظات”.

وتابعت: “أحمد فهمي كوميديان مختلف، وروبي كانت بسكوتة الفيلم، ولدي الكثير من الذكريات في هذا الفيلم التي لا يمكن أن أنساها”.

وأضافت: تعبت كثيراً بسبب مشاهد الشوارع والصحراء، ولكن محبة باقي فريق العمل واهتمامهم بي، هون عليّ كل تلك الصعوبات”.

وينتمي فيلم “عصابة الماكس” لنوعية الأعمال الكوميدية، ويضم كلًا من أحمد فهمي، روبي، أحمد فهيم، أوس أوس، حاتم صلاح، مصطفى بسيط، ومن إخراج حسام سليمان.