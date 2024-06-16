كريم فهمي يكشف حقيقة خلافاته مع شقيقه أحمد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان كريم فهمي على مساندة وتهنئة شقيقه أحمد فهمي، في العرض الخاص لفيلم “عصابة الماكس” الذي أقيم مساء الخميس الماضي، وينافس في موسم عيد الأضحى الحالي.

وكشف كريم في تصريحات صحفية عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها مؤخراً عن وجود خلافات بينه وبين شقيقه بعد انفصاله عن الفنانة هنا الزاهد، بسبب خلافاتها مع زوجته، قائلاً: “يوجد حالياً تفكير بيني وبين شقيقي أحمد في العمل معاً خلال الفترة المقبلة، وفي حالة تقديمه عمل من إنتاجه سأوافق على العمل معه بدون أجر”.

وتابع: “انشغالي أنا وأحمد وعدم تنسيق المواعيد هو السبب وراء عدم تعاوننا سويًا حتى الآن، ولكن انتظرونا في عمل قريباً”.

ونفى كريم فهمي الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حول وجود خلافات بينه وبين شقيقه، قائلاً: “لا توجد أي خلافات بينا وزي السمن على العسل”.

ويضم فيلم “عصابة الماكس” كل من أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أحمد فهيم، أوس أوس، حاتم صلاح، ومن إخراج حسام سليمان، وينتمي العمل لنوعية الأعمال الكوميدية.