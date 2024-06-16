شخصية رنا سماحة فى مسرحية "العيال فهمت"

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقدت الفنانة رنا سماحة على المشاركة في بطولة العرض المسرحي الكوميدي الموسيقي "العيال فهمت" من إخراج شادي سرور، وإنتاج البيت الفني للمسرح "المسرح الكوميدي" الذي يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجي.

شخصية رنا سماحة فى المسرحية

وتقدم رنا نفس الشخصية التي قدمتها الفنانة جولي أندروز في الفيلم العالمي "The Sound of Music"، ونفس الشخصية قدمتها أيضًا من قبل الفنانة صفاء أبو السعود في مسرحية "موسيكا في الحي الشرقي" عام 1971.

كما أنها ستغني في العمل عددًا من الأغاني التي كتبها الشاعر طارق علي.

"العيال فهمت" كتابة طارق علي - أحمد الملواني وأشعار طارق علي، وإخراج شادي سرور، وبطولة رامي الطومباري ورنا سماحة وعبد المنعم رياض، وإيهاب شهاب ومحمود الهنيدي ورانيا النجار، والمسرحية معالجة غنائية كوميدية للفيلم الأمريكي "صوت الموسيقى"، والمسرحية في تناولها الجديد تتناول الفجوة بين الأجيال.

تقدم النجمة رنا سماحة ميني ألبوم جديد، ستتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والمحلنين، وتقدم خلال الألبوم لونًا جديدا من الأغاني التي لم يعتد عليها الجمهور.

وقامت الفنانة رنا سماحة باختيار أغنيتين حتى الآن وهما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف، وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام.

وما زالت الفنانة رنا سماحة في مرحلة اختيار باقي اغنيات الميني ألبوم حرصًا منها على أن تقدم للجمهور شكلاً مختلفًا عن ما قدمته سابقا.

طوب الأرض

وكانت آخر أعمال الفنانة رنا سماحة الغنائية، هي أغنية طوب الأرض، التي تعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب.

وأعربت الفنانة رنا سماحة مؤخراً، عن فخرها بمهرجان العلمين، حيث أشادت به وأكدت أنه مهرجان عالمي، هذا بجانب حديثها عن مدينة العلمين والتطورات التي شهدتها في الفترة الأخيرة، حيث قالت: مدينة العلمين بها كافة الخدمات، وفي المستقبل هتكون أفضل مدينة.

وأضافت الفنانة رنا سماحة خلال حوارها في قناة إكسترا نيوز: العلمين بها أفضل بحر، وأفضل طقس في المنطقة العربية، وهو ما يمكننا من الاستمتاع بالأجواء الصيفية الممتعة

وكانت قالت الفنانة رنا سماحة فى تصريحات تليفزيونية:" في مرحلة الطفولة اهتميت بالغناء أكثر من التمثيل، وعندما دخلت الثانوية العامة دخلت مسرح المدرسة ".

وأضافت الفنانة رنا سماحة :" استفدت من التمثيل بشكل كبير في الغناء"، مضيفة:" قمت بتأدية دور بطولة في مسرحية عندما كنت في الثانوية العامة ".

وتابعت الفنانة رنا سماحة :" حصلت على أفضل ممثلة على مستوى الإدارة التعلبمية وامي حضرت العرض المسرحي وبدأت تبدي إعجابها بقيامي بالتمثيل والغناء ".

واكملت الفنانة رنا سماحة :" وجود أمي في حياتي بركة كبيرة ودور أمي مؤثر جدا في حياتي "، مضيفة:" انا بعشق الصيف والبحر ومش بحب الشتاء وبحب المانجو والبطيخ ".