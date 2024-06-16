"بيك تحلي".. شذي حسون تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت المطربة العراقية شذي حسون على تشويق جمهورها بأغنية جديدة تحمل اسم "بيك تحلى" التي ستقوم بطرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكانت طرحت المطربة العراقية مؤخراً أغنية "بنادى عليك" باللهجة المصرية، على "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج بتول عرفة.

أغنية "بنادى عليك" للمطربة العراقية شذي حسون، من كلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفي، وتوزيع هشام محمد، والكليب من إخراج بتول عرفة.



كما طرحت الفنانة العراقية شذى حسون، مؤخراً، أغنية باللهجة المصرية بعنوان "على ما أظن" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

بينما طرحت شذي حسون مؤخراً أغنية بعنوان "حلم عمري" على "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادى حداد.

مون آمور

وكانت شذى حسون والمطرب فوديل، طرحا ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" عبر مواقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.

كلمة حلوة

وطرحت المطربة العراقية شذى حسون مؤخرًا أغنية بعنوان "كلمة حلوة" والتي قدمتها على طريقة الدويتو مع المطرب محمد قماح، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رمضان أبو زيد وألحان وتوزيع محمد قماح.

شذي حسون

واستطاعت النجمة شذى حسون أن تواكب الموضة بأسلوب يتناغم مع حرصها على الاحتشام لتكن مثال يقتدي به أغلب صاحبات الذوق الرفيع.

وبدت شذى حسون بإطلالة محتشمة تتناغم مع إجواء شهر رمضان المبارك، حيث ارتدت عباءة طويلة فضفاضة بأكمام واسعة ملكية، صممت من قماش ناعم باللون الليموني المطرز بحبات الخرز الفضي، فيما تزينت إكسسوارات ذهبية مع ساعة اليد.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة حتى لا تكلف من يقتدي بها وتجبرها على الذهاب لصالونات التجميل للتزين، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود الغامق في الشفاه؛ لتبرز ملامحها بشكل جذاب وساحر.