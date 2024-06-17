شذى حسون تفاجئ جمهورها: “بيك تحلى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت النجمة العراقية شذى حسون جمهورها لثاني أغنيات ألبومها المصري الجديد، والتي تحمل اسم “بيك تحلى”، حيث ستقوم بطرحها خلال الأيام المقبلة في تعاون جديد يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وطرحت شذى حسون مؤخراً أغنية “بنادى عليك” باللهجة المصرية، على “يوتيوب”، وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة.

وتُعتبر أغنية “بنادي عليك” أولى أغنيات ميني ألبوم شذى حسون الجديد الذي يضم أربع أغنيات باللهجة المصرية بعناوين “بنادي عليك، قلبي اختار، دلع، الليلة”، وصُورت جميعها على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة.

أغنية “بنادي عليك” من كلمات فضل الراوي والحان محمد مصطفى وتوزيع هشام محمد وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.