هذا ما طلبته ليلى علوي من مخرج فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم انتهاء الفنانة ليلى علوي من تصوير فيلم “جوازة توكسيك” والمقرر عرضه أوائل شهر تموز (يوليو) المقبل، إلا أنها لم تبدأ حتى الآن في تصوير باقي مشاهدها في فيلم “المستريحة” والذي تعطل تصويره أكثر من مرة لأسباب مختلفة.

وكشف المخرج عمرو صلاح، أسباب تأخير الانتهاء من تصوير الفيلم الذي كان من المفترض استئناف تصويره خلال الأسابيع الماضية.

وقال إنه كان من المفترض أن تستأنف ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد بعنوان “المستريحة”، إلا أن انشغالها الفترة الماضية بتصوير فيلم “جوازة توكسيك” مع بيومي فؤاد، عطل ذلك.

وعن عدم استئناف التصوير رغم انتهاء ليلى علوي من تصوير “جوازة توكسيك” قال إنها طلبت وقتاً للراحة من تصوير الفيلم الذي سيعرض بداية الشهر المقبل، على أن تتعود للتصوير بعد إجازة عيد الأضحى.

وفيلم “المستريحة” بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، نور قدري، ومن تأليف محمد عبد القوي، وإخراج عمرو صلاح.

وكان قد عرض لليلي علوي في السينما مؤخرًا فيلم مقسوم، تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وشارك في العمل كل من شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، نوران أبو طالب.