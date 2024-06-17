يسرا اللوزي تكشف تفاصيل تعاونها للمرة الأولى مع هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن بدء تصوير مسلسل “السراب”، ليكون التعاون الأول لها مع النجم خالد النبوي، والمسلسل مكون من عشر حلقات ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية.لا

وقالت إن مسلسل “السراب” تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول مجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته نجلاء بدر، دايموند عبود، إنجي المقدم، هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.

يأتي هذا بعد نجاح يسرا اللوزي في الموسم الرمضاني الأخير من خلال مسلسل “صلة رحم” الذي حاز على إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث قدمت فيه دور ليلى الطبيبة النفسية التي تتعرض لحادث كبير يؤدي لإجهاضها كما يتسبب بفقدانها للرحم، ويلجأ زوجها بعد ذلك إلى تأجير رحم امرأة أخرى لإيجاد فرصة أخيرة لهما للإنجاب، والمسلسل من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد عبية، وإخراج تامر نادي.