شكرا لقرائتكم خبر عن بول أندرسون بطل Peaky Blinders يكشف عن معاناته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نجم مسلسل Peaky Blinders، بول أندرسون، عن أنه يكافح صحيًا، وذلك بعد أن انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية عن الحالة الصحية للممثل العالمى، بعد أن أظهرت صورة الممثل بمظهر متغير إلى حد ما.

وجاء ذلك بعد أسابيع فقط من اعترافه بحيازة الكوكايين، ولكن أكد أندرسون في حينها لـ متابعيه أنه بخير.

لكن قرر أندرسون أن يكشف عن الصعوبات التي يواجهها حاليًا، قائلا:" مثلك تمامًا، أنا ابحث عن نفسى، واحاول التلب على النضالات والمحن والألم الذي أشعر، لا توجد قصة بدون صراع، لقد كافحت وأعاني اليوم، بنفس الطريقة التي تعاني منها، ولكننا نحاول التعامل معها".

وتابع الممثل، الذي لعب دور آرثر شيلبي أمام كيليان مورفى في سلسلة Peaky Blinders قائلا:"إذا كان بإمكاني مساعدتك في التعامل مع صراعاتك، فلنفعل ذلك معًا، لنجعل هذه المحادثة الأولى من بين العديد من المحادثات، حيث لا يمكنك القيام بذلك بنفسك".

وأكد أندرسون حديثه قائلا:" سأقول لك شيئًا أخير يمكنك مساعدة الآخرين وهذا بدوره سيساعدك، لذا ابحث عن شخص آخر يعاني أيضًا، وساعده مهما وجدت من صعوبة، وستجد أنه يساعدك أكثر".

ومن بعد المخاوف الأولية بشأن صحته، قال أندرسون لـ متابعيه: "تذكروا دائمًا أنه لا أحد يهتم بالحقيقة عندما تكون الكذبة أكثر تسلية من الحقيقة".

وكان قد تغريم أندرسون 1345 جنيهًا إسترلينيًا لحيازته مخدرات بما في ذلك الكوكايين في يناير الماضى، وأثناء مثوله أمام محكمة هايبري كورنر في 25 من نفس الشهر، أقر بأنه مذنب في أربع تهم: حيازة فئة أ كوكايين، وأمفيتامينات من الفئة ب، واثنين من المواد الطبية من الفئة ج.