شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى ينعى والدته من الأراضى المقدسة بالدموع ويطلب الدعاء لها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المطرب الشعبى محمود الليثى، والدته حيث نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بدء الليثى حديثه بكلمات مؤثرة والدموع تنهمر من عينه وقدم الشكر لكل من وساه في والدته ومن سانده في محنته وقدم له واجب العزاء، وأيضا اعتذر الليثى لمن كان متعاقد معهم لإحياء حفلات زفافهم.

وقال، إنه نذر لوالدته أنه لن يعود إلى عمله إلا بعد أن يقوم بأداء مناسك الحج، وفى نهاية حديثه اعتذر لمن كان بينه وبينه خلاف أو أساء إليه وطلب منه أن يسامحه.

يذكر أن المطرب الشعبي محمود الليثي، قد شيع جنازة والدته منذ عدة أيام من مسجد الحصري، وحرص عدد من الفنانين المقربين له على الحضور ومواساته أبرزهم، عبد الباسط حمودة، وفاء عامر، عمر كمال.