قصة وأبطال العرض المسرحي "الحلم حلاوة" قبل انطلاقه

ياسر رشاد - القاهرة - تفتتح فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنان عادل الكومي، عرض "الحلم حلاوة" من تأليف ياسر أبو العينين، إخراج مي مهاب، ويقدم العرض على مسرح متروبول، وينطلق من ثاني أيام العيد فى الساعة السابعة والنصف مساء .

قصة مسرحية الحلم حلاوة

وتدور فكرة العرض حول عروسة المولد والفارس من خلال حدوتة غير تقليدية تدور أحداثها في العصر الفاطمي.

أبطال مسرحية الحلم حلاوة

يشارك في بطولة العرض مارتينا عادل، وأحمد صبري غباشي، وحور أحمد، مجدي عبد الحليم، وسامر المنياوي، ومحمد خليل، ومحمد الشربيني، وخالد نجيب، وأحمد أبو الحسن، وعلي عماد، ودعاء حسام الدين، وهاني سمير، ومحمد شلقامي، وريم طارق، وأحمد سعيد، وياسمين علاء، وأحمد يحيى.

ويهدي مؤلف العمل الفنان ياسر أبو العينين العرض، أشعار الأغنية الوحيدة المُغناه بالفصحى، ويُغني الممثلين أحمد صبري غباشي ومارتينا عادل وحور أحمد أغاني العرض.

موسيقى وألحان هاني عبدالناصر، أشعار طارق علي، ديكور وأزياء وعرائس للدكتور فخري العزازي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عفيفي.