أسعار تذاكر وتفاصيل العرض المسرحي "مش روميو وجوليت" قبل انطلاقه

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق العرض المسرحي "مش روميو وجوليت" بطولة الفنان علي الحجار والفنانة رانيا فريد شوقي، بدءًا من اليوم، الإثنين، الموافق ثاني أيام عيد الأضحى في التاسعة مساء على خشبة المسرح القومي.

أسعار تذاكر مسرحية "مش روميو وجوليت"

أسعار تذاكرالعرض : "60 جنيهًا -80 جنيهًا - 110 جنيهات"، والحجز من خلال شباك التذاكر في المسرح فقط من الرابعة مساءً يوميًا ولا يوجد حجز أونلاين.

أبطال مسرحية "مش روميو وجوليت"

مسرحية "مش روميو وجوليت" من بطولة على الحجار ورانيا فريد شوقي، ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، وأميرة أحمد مطربة دار الأوبرا.

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إخراج عصام السيد، وتولى المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، التلحين والتوزيع، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان.

وعرض "مش روميو و جوليت"، مستوحاة من مسرحية "روميو وجوليت"، للمؤلف والشاعر وليم شكسبير، وتولى إعداد العمل المؤلف محمد السوري، والصياغة الشعرية الشاعر أمين حداد.

علي الحجار يعود للمسرح بعد غياب 17 عامًا:

تعد "مش روميو وجوليت"، بمثابة عودة للمطرب علي الحجار، إلى خشبة المسرح، بعد غياب 12 عامًا بمسرحية “يمامة بيضا” التي تم عرضها عام 2007.