يقترب من 50 مليون.. تعرف على إيراد "ولاد رزق 3" بأول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري، الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، والذي يشارك ضمن موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي.

وحقق الفيلم أمس الأحد 16 يونيو- أول أيام عيد الأضحى إيرادا بلغ 18 مليونا و163 ألفا و554 جنيها، لتصل إيراداته في 5 أيام 47 مليونا و217 ألفا و633 جنيها.

"ولاد رزق- القاضية" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، أحمد الرافعي، سيد رجب، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، أسماء جلال، إلى جانب ظهور مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: أحمد فهمي، كريم عبدالعزيز.