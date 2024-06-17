تركي آل الشيخ يحتفل بتحقيق فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بنجاح فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بدور العرض السينمائي والذي ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

وأعاد "تركي" نشر خبر تحقيق فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" كونه أصبح أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية بـ 18 مليون جنيه، وأول فيلم في تاريخ السينما المصرية يحقق 48 مليون في 5 أيام".

ويأتي احتفال تركي بنجاح فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" نظرًا لكون "موسم الرياض" مشارك في العملية الإنتاجية للفيلم، وكشف تركي في وقت سابق خلال تواجده ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب عن دعم "موسم الرياض" لفيلم ولاد رزق 3 بمبلغ 3 ملايين دولار لرفع الكفاءة الإنتاجية ومشاهد التصوير.

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، ويشارك ببطولة الفيلم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، علي صبحي، أسماء جلال، محمد ممدوح، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

وكشف تركي خلال الأيام القليلة الماضية عن أمنيته بمواصلة إنتاج المزيد من الأجزاء لسلسلة أفلام "ولاد رزق"، كما أشاد بالظهور الخاص للفنان كريم عبدالعزيز بأحداث الفيلم وطالب بتواجده في الجزء الرابع.

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