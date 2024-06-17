في 5 أيام.. "اللعب مع العيال" يحقق 6 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي 12 يونيو الجاري، فيلم "اللعب مع العيال" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر ضمن موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي.

وحقق الفيلم أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى 16 يونيو 2 مليون و479 ألفا و860 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 5 أيام 5 ملايين و974 ألفا و721 جنيها.

"اللعب مع العيال" إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته محمد إمام، أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة. وهو العمل الأول الذي يجمع المخرج الكبير بـ محمد عادل إمام، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.