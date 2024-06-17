شكرا لقرائتكم خبر عن عصفورة طائرة.. أنجلينا جولي تظهر بوشم جديد والان مع تفاصيل الخبر

وضعت أنجلينا جولى وشمًا جريئًا جديدًا ظهر بالكامل في حفل توزيع جوائز توني لعام 2024 في مدينة نيويورك، حيث سارت انجلينا جولي الممثلة والمنتجة لفيلم The Outsiders على السجادة الحمراء في مسرح David H. Koch في مركز لينكولن مرتديه ثوب مخملي فاتح اللون من Atelier Versace.



انجلينا تظهر بوشم جديد

كشف عن وشم جولي الجديد، والذي بدا وكأنه وشم طائر صغير يشبه العصفور، تحت خط العنق على شكل قلب أكملت جولي إطلالتها بسعرها ذات الخصلات الشقراء، ورافقت جولي، 49 عامًا، ابنتها فيفيان، 15 عاما، التى نسقت أيضًا مع والدتها وهي ترتدي سترة زرقاء اللون وسروالًا متطابقًا وربطة عنق فوق قميص أبيض.

وكان كتاب هينتون "The Outsider" الصادر عام 1967 قد ترشح لـ 12 جائزة توني في أكبر ليلة في برودواى، كما فازت جولي أيضًا بأول جائزة توني لها عن الإنتاج المشترك، حيث حصل فريق The Outsiders على جائزة أفضل مسرحية موسيقية.



انجلينا جولي برفقة ابنتها

خلال المساء، قدمت جولي عرضًا ، والذي تضمن أداءً لأغنيتي Tulsa '67 وGrease Got a Hold، وتدور حبكة The Outsiders الموسيقية حول الصراعات الطبقية بين الطبقة العاملة والأثرياء. وهو يتبع بشكل أساسي الإخوة Ponyboy و Darrel و Sodapop 'Soda' Curtis ومجموعة أصدقائهم بعد مرور بعض الوقت على وفاة والدي الأخوين.

وعلي جانب اخر وصف محامو النجمة العالمية أنجلينا جولي محاولات طليقها النجم العالمى براد بيت للحصول على اتفاقيات عدم الإفشاء الخاصة بها بأنها "مسيئة" وانتهاك للخصوصية، وهذا هو النزاع الأخير المتعلق بالمعركة القانونية المستمرة بين الإثنين حول مصنع النبيذ الفرنسي Château Miraval.