شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تفوز بجائزة توني الأولى وتدين بكل ذلك لابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت النجمة العالمية أنجلينا جولي، بجائزة توني الأولي عن إنتاجها للمسرحية الموسيقية The Outsiders: A New Musical، وهو العمل الأول إنتاجيًا لها، حيث حصدت الجائزة أمس في حفل افتتاح توزيع الجوائز الذي حضرته مع ابنتها فيفيان.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن جولي الحائزة على جائزة الاوسكار، وجهت الشكر لابنتها "فيفيان" البالغة من العمر 15 عاماً، بعد مساهمة الأخيرة لها في الكثير من التعديلات بالإضافة إلى تشجيعها باستمرار على خوض تجربة الإنتاج الاولي لها،

ونقل القرير، تصريحات المنتج ماثيو ريجو، الذي قدم الشكر الخاص لـ لجولي، واصفاً إياها بانها ممن ساهموا كثيراً وجعلوا المسرحية الموسيقية حقيقة، تقع أحداث The Outsiders في تولسا عام 1967، وهي قصة شاب بالغ من العمر 14 عامًا وشقيقيه وأفضل صديق له وهم يكافحون من أجل البقاء والوقوف شامخين ضد المجموعة المنافسة الثرية Socs.

وسبق وتقدمت شيلوه نوفيل جولي بيت، ابنة النجمين العالميين براد بيت وأنجلينا جولي بالتماس لإزالة اسم والدها بيت من لقبها.

وقدمت شيلوه، وهي ثالث أكبر طفل للزوجين السابقين في هوليوود، الالتماس إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس عندما بلغت 18 عامًا، وبحسب الالتماس (عبر صحيفة Los Angeles Times)، فهي تريد أن تُعرف باسم شيلوه نوفيل جولي.