شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أمين الهنيدي يشارك في بطولة عرض "العيال فهمت" على المسرح الكوميدي والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفنان الشاب محمود الهنيدي، نجل الفنان الراحل أمين الهنيدي، في مسرحية "العيال فهمت" للمخرج شادى سرور، كتابة طارق علي - أحمد الملواني وأشعار طارق علي، وإخراج شادي سرور، والمسرحية معالجة غنائية كوميدية للفيلم الأمريكي "صوت الموسيقى"، وفي تناولها الجديد تتعرض لموضوع الفجوة بين الأجيال.

"العيال فهمت" بطولة رامي الطومباري، رنا سماحة، عبد المنعم رياض، وإيهاب شهاب ورانيا النجار، وتبدأ اليوم أولي عروضها في موسم عيد الأضحى على المسرح الكوميدي الذى يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجي.

الفنان محمود أمين الهنيدي من نجوم فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، وشارك من قبل في الكثير من الأعمال المسرحية التي تقدم من خلال الفرقة وكان آخرها العرض المسرحي " طيب وأمير " كما أنه شارك من قبل في عدة أعمال سينمائية منها فيلم " شباب علي الهوا " عام 2002.