تركي آل الشيخ ينعى الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز، الذي غادر عالمنا أمس الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونشر تركي صورة الراحل، معلقا "‏رحم الله الموزع الأستاذ عمرو عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناته، وتعازينا الحارة لأسرته ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كان المخرج حازم طايل، أعلن وفاة الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز، أمس الأحد، عبر صفحته بموقع فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلى رحمة الله الصديق والأخ وعشرة السنين كلها أخي وحبيبي الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز.. ربنا يرحمك ويكرم نزلك يا حبيبي عانيت مع المرض كتير ربنا يرحمك... برجاء الدعاء".

الموزع الموسيقي الراحل عمرو عبدالعزيز، كان يقيم في دبي، وتولى توزيع أغاني أغلب مطربي الأغنية الخليجية، وفي مقدمتهم "فنان العرب" محمد عبده، عبد الله الرويشد، فايز السعيد، نوال الكويتية، ماجد المهندس، خالد الشيخ.