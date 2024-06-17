لماذا منعت عبير صبري شقيقتها مروة من التمثيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضاف برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، الفنانة عبير صبري وشقيقتها الإعلامية مروة صبري.

وتحدثت عبير ومروة عن علاقتهما، وعن نجاح كلًا منهما في مجاله، إلى جانب كواليس وأسرار تكشفان عنها لأول مرة.

وقالت مروة: "عبير منعتني من التمثيل، وأنا مش عايزة أمثل واتعرض عليا أدوار اكتر من إني اشتغل مذيعة".

وعن السبب وراء منعها من التمثيل قالت عبير: "علشان بخاف عليها ولأنها مهنة صعبة جدًا، وظروفها صعبة جدًا في كل حاجة، ومروة شخصيتها غير شخصيتي يعني أنا أقبل المشاركة يعني أقبل أني اشتغل مع ناس ويبقى قدامي ممثلين، لكن مروة عايزة تبقى نمبر وان زي ما بيقولوا، ولو اشتغلت مع حد ومخرج قالها حاجة مش هيبقى فيه تفاهم هتلاقيها قلعت المايك ودخلت عليه وبعدها نلاقي نفسنا في الأقسام كل يوم".

واستكملت: "أنا أثق في موهبة مروة، ولو كانت ممثلة كنا هنبقى يا مستشفى المجانين يا إما الأقسام، واعتقد أن مروة مكنتش هتفصل بين الشخصية اللي بتلعبها وشخصيتها الحقيقية، وماما رفضت لأن كانت الأفكار في العيلة بتاعتنا مش زي دلوقتي، وأبويا كان راجل عسكري وراجل محافظ وبيت تقليدي، وسيبت البيت وقعدت عند عمتي عشان رفضوا دخولي التمثيل وقتها، ومروة لو كان جواها فكرة التمثيل كان ممكن تاخد خطوات".

وكانت أخر مشاركات عبير صبري بفيلم "ليلة العيد" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن عبير صبري تشارك بفيلم "أرض جهنم" وسط مشاركة عدد من النجوم، وهم: الفنانة هيفاء وهبي، الفنان عمرو عبدالجليل، الفنان بيومي فؤاد، تأليف شروق أشرف وعمرو عاصم، إخراج وليد محيي.

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