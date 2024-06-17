بعد شائعة وفاته في الحرم.. 10 معلومات عن الفنان حمدي حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، شائعة وفاة الفنان حمدي حافظ أثناء أدائه مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، وهو ما نفاه الفنان القدير.

وكشف الإعلامي محمد سعيد محفوظ حقيقة وفاة الفنان حمدي حافظ وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "الفنان القدير حمدي حافظ بخير، اتصلت به واطمأننت على صحته، وهو في أفضل حال والحمد لله، وخبر رحيله في الحرم إشاعة، أطال الله في عمره وبارك في سيرته الحسنة ومسيرته المشرفة"، وقام الفنان حمدي حافظ بالرد عليه قائلا: "الحمد لله أنا بفضل الله بخير".

حمدي حافظ هو ممثل مصري، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك بالتمثيل في العديد من الأفلام، أبرزها "هذا أحبه وهذا أريده، سيقان في الوحل، الجوازة دي مش لازم تتم"، قام بإنتاج ثلاثة أفلام سينمائية، وشارك في عدد من المسلسلات الدينية.

وإليكم 10 معلومات عن الفنان حمدي حافظ:

1- شارك في مسلسل "الحب الضائع" عام 1966 بطولة الفنان يوسف شعبان.

2- اشتهر حمدي حافظ بلعب دور الشاب المراهق بالعديد من الأفلام منها "شلة المراهقين، المجهول".

3- ولد في 30 نوفمبر 1948.

4- شارك الفنان فريد شوقي بطولة فيلم "ومضى قطار العمر" عام 1975.

5- شارك ببطولة فيلم "دخان بلا نار" للمخرج نور الدمرداش عام 1986.

6- أحد أبطال الجزء الثاني من مسلسل "ليالي الحلمية" عام 1989.

7- أنتج ثلاثة أعمال سينمائية، هي: "عشماوي" عام 1987، وفيلم "الجوازة دي مش لازم تتم" عام 1988، وأخيرًا فيلم "أرملة رجل حي" عام 1989.

8- شارك في أوبريت "القدس هترجع لنا" عام 2000.

9- قدم عدد من المسلسلات الدينية وكان أخرها مسلسل "عمر بن عبدالعزيز" عام 1994.

10- أخر مشاركاته الفنية مسلسل "ملف سري" عام 2022 بطولة الفنان هاني سلامة.