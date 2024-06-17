مروة صبري تكشف السبب وراء عدم استضافتها لشقيقتها في "قعدة ستات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضاف برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، الفنانة عبير صبري وشقيقتها الإعلامية مروة صبري.

وتحدثت عبير ومروة عن علاقتهما، وعن نجاح كلًا منهما في مجاله، إلى جانب كواليس وأسرار تكشفان عنها لأول مرة.

وعن السبب وراء عدم استضافة مروة لشقيقتها عبير ببرنامجها "قعدة ستات" قالت: "عبير بعد كل حلقة بتتخانق معايا، لازم تكلمني بعد كل حلقة وتقولي ما تتكلميش عن كذا وعن كذا أو عن فلان، وأنا في الأخر بتعامل كمذيعة بنتقد حاجة مش عاجبة الناس أو بنتناقش في حاجة تقولي لأ دول زمايلي، هم زمايلك وأنا مذيعة ماتدخلنيش نفسك معايا، وأي حد يكلمك قوليله اني منفصلة عنها تمامًا، وقالت لي لو حد كلمني بعد كده هقولهم انك من أم وأنا من أم تانية".

وردت عليها عبير صبري: "بجد مش عارفة أعمل إيه؟، ألاقي مثلا زميل مكلمني يقولي ينفع إن مروة تقول كده، وطبعًا أنا مش ببقى عارفة أعمل إيه ومش هقدر أعتذر لأن ماليش دعوة وده شغلها وليها شخصيتها وليها إعداد وليها برنامج ومخرج وإدارة قناة، بس أنا ماليش دعوة ولما بنتكلم أنا وهي في النقطة دي لأن الموضوع في مرة احتد بينا وممكن أخاصمها وقت طويل، وفي مرة كده زعلت أوي لأن مرة كان معاها ضيف وانتقد حد وقال حاجة مش لطيفة على حد انا بشتغل معاه، واتكلمت معاها وقلتلها يا مروة دول زمايلي ولقيتها قالت لي أنا مش اخت عبير صبري أنا مروة صبري في الشغل".

واستكملت مروة صبري حديثها: "أنا بخاف أوي استضيف عبير، وانا ممكن استضيف أي حد أطلع منه حاجات الجمهور كله ميعرفش عنها حاجة، لكن عبير أخاف استضيفها، أخاف اسألها سؤال يضايقها يزعلها، بخاف ابقى على راحتي قدامها".

وكانت أخر مشاركات عبير صبري بفيلم "ليلة العيد" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن عبير صبري تشارك بفيلم "أرض جهنم" وسط مشاركة عدد من النجوم، وهم: الفنانة هيفاء وهبي، الفنان عمرو عبدالجليل، الفنان بيومي فؤاد، تأليف شروق أشرف وعمرو عاصم، إخراج وليد محيي.

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